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Meral Akşener'in avukatı FETÖ'den tutuklandı

FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Meral Akşener'in, Erhan Tuncel'in ve eski emniyet müdürlerinin avukatlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklandı.

Meral Akşener'in avukatı FETÖ'den tutuklandı

FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Meral Akşener'in, Erhan Tuncel'in ve eski emniyet müdürlerinin avukatlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklandı.

05 Nisan 2017 Çarşamba 10:09
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Meral Akşener'in avukatı FETÖ'den tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Meral Akşener'in, Erhan Tuncel'in ve eski emniyet müdürlerinin avukatlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖMeral AkşenerErhan Tuncel
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