Meral Akşener'in avukatı FETÖ'den tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Meral Akşener'in, Erhan Tuncel'in ve eski emniyet müdürlerinin avukatlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklandı.
AA
FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Meral Akşener'in, Erhan Tuncel'in ve eski emniyet müdürlerinin avukatlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Meral Akşener'in, Erhan Tuncel'in ve eski emniyet müdürlerinin avukatlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklandı.
AA