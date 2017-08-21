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Memurun zam pazarlığında kritik gün

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 4. dönem toplu görüşmelerinde yasal süre bugün sona eriyor.

Memurun zam pazarlığında kritik gün

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 4. dönem toplu görüşmelerinde yasal süre bugün sona eriyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:45
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Memurun zam pazarlığında kritik gün

ANKARA

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 4. dönem toplu görüşmelerinde yasal süre bugün sona eriyor.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisi, 2018 ve 2019 yıllarında mali ve sosyal haklarının belirleneceği 4. dönem toplu görüşmelerine odaklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun çağrısıyla 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde, sendikalar tekliflerini sundu. Sendikaların teklifini değerlendiren hükümet ise 14 Ağustos'ta 2018 ve 2019 yıllarının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için yüzde 3'er zam ile enflasyon farkından oluşan teklifte bulundu.

Aradan geçen sürede anlaşamayan tarafların, yasal olarak bugün sona erecek görüşme süreci kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor.

Hükümet ile memur sendikalarının zam oranında bugün de anlaşamaması halinde zam oranı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenecek.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu nedir?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya daire başkanları arasından Bakanlar Kurulunca Başkan olarak seçilecek bir üye, Kamu İşveren Heyeti Başkanınca Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığından görevlendirilecek birer üye, en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye, üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az doçent unvanını taşıyanlar arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir üye ve sendikalarca belirlenen en az doçent unvanını taşıyan yedi öğretim üyesi arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir üye olmak üzere toplam 11 üyeden oluşuyor.

Kurul, başkanın çağrısı üzerine başkan dahil en az sekiz üyenin katılımı ile toplanıyor. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyelerin yerine yedekleri çağrılıyor.

Kurul, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alıyor. Üyeler, çekimser oy kullanamıyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, tarafların başvuru tarihinden itibaren beş gün içinde kararını veriyor. Kurul kararları kesin ve toplu sözleşme hükmünde oluyor. Kararlar taraflara üç gün içerisinde yazılı olarak bildiriliyor ve Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

Memur-Sen yüzde 10+6 zam istiyor

Memur-Sen, 2018 ve 2019 yılları için üç alternatifli teklifte bulundu.

İlk teklifte, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam öngörülüyor.

İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere de taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam isteniyor.

Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.

Türkiye Kamu-Sen ise 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam ile 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8 artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulundu.

2016 ile 2017'yi kapsayan 3. dönem toplu sözleşmeyle, kamu çalışanlarına geçen yıl için yüzde 6+5, bu sene için ise 3+4 zam yapılmıştı.

AA

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MemurZam
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