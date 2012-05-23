Memurlar eylem yaptı

Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Güvenpark'ta oturma eylemi yaptı.



Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, burada yaptığı konuşmada, hükümet ile toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığını ve sürecin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na kaldığını hatırlatarak, 81 ilde ''iş bırakma'' eylemi yaparak kendilerini yok sayanlara ''Biz varız'' diyen öğretmenleri kutladığını söyledi. Gündoğdu, kimsenin öğretmenleri sahipsiz sanmaması, değersizleştirmemesi, öğretmenlerin yaptığı işi yok sayarak siyaset yapmaya çalışmaması gerektiğini söyledi.

Taksim'e yürüdüler

Birleşik Kamu-İş ve Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim-İş) üyelerinin, kamu çalışanlarının iş bırakma eylemi kapsamında Mecidiyeköy'den Taksim'e yürüyüşü başladı.