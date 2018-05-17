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Memurlar da bayram ikramiyesi istiyor

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, bu yıl emekliler gibi memurlara da dini bayramlar öncesinde ikramiye verilmesi talebinde bulundu.

Memurlar da bayram ikramiyesi istiyor

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, bu yıl emekliler gibi memurlara da dini bayramlar öncesinde ikramiye verilmesi talebinde bulundu.

17 Mayıs 2018 Perşembe 11:34
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Memurlar da bayram ikramiyesi istiyor

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, hükümetin Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere biner lira ikramiye verecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bayram ikramiyesinin, toplu sözleşme talepleri arasında olduğunu anımsatan Tonbul, o dönem bunu hem emekliler hem de memurlar için istediklerini belirtti.

Hükümetin, söz konusu talebi sadece emekliler için dikkate almasının, kendilerini şaşırttığını ifade eden Tonbul, şöyle konuştu:

"Hükümet seçim öncesi emeklilerimizin yüzünü güldürdü, şimdi sıra kamu görevlilerimizde. Kamu görevlileri olarak emeklilere verilen ikramiyenin memurlara da verilmesini istiyoruz. Gelir vergisi yükü altında ezilen kamu görevlilerimiz için istediğimiz bu haklı talebin, hükümet tarafından görmezden gelinemeyeceğini düşünüyoruz. Hükümetten, Ramazan ve Kurban bayramlarında kamu görevlilerimize biner lira bayram ikramiyesi müjdesini, en kısa sürede duymak istiyoruz."

İkramiyeler haziranın ilk haftasında ödenecek

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiye verileceği, Başbakan Binali Yıldırım tarafından 30 Nisan'da açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise ikramiyelerin, haziranın ilk haftasından itibaren ödeneceğini duyurdu.

Dosya bazlı olacak ikramiyeler kapsamında, emeklinin kendisine bin lira, ölüm aylığı alan hak sahiplerine aylık hisseleri oranında, iş kazası geçirenler ve meslek hastalığı olanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

İkramiyeden, Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bu nedenlerle hayatını kaybedenlerin hak sahipleri yararlanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Memur-SenBayram Ikramiyesi
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