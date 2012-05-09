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Memura 14 Mayıs sürprizi

Memurların toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci oturumunda hükümetin zam teklifi masaya gelmedi.

Memura 14 Mayıs sürprizi

Memurların toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci oturumunda hükümetin zam teklifi masaya gelmedi.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 10:19
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Memura 14 Mayıs sürprizi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, memurları şaşırtarak, kamu işveren heyetinin, zam teklifini 14 Mayıs’ta vereceğini söyledi. Memurların iş kollarına ilişkin taleplerinin görüşüldüğü toplantıda, hizmet kollarının talepleri masaya geldi.
Çelik, “14 Mayıs’ta kamu işveren heyetinin teklifini de takdim etmiş olacağız. Mayısın 16 ve 17’sinde ise hem hizmet kolların hem genele ilişkin tabloyu birlikte değerlendirmiş olacağız” dedi. Memur konfederasyonları ise 1-2 güne zam teklifini öğrenmeyi beklediklerini belirterek, şikayetlerini dile getirdi. KESK Genel Başkanı Lami Özgen, “Ayın 14’ünde önümüze acele bir taslak getirilecek ve 21’inde zorunlu imza dayatılacak. Bu kabul edilebilir değil” dedi.

Son Güncelleme: 09.05.2012 02:20
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zülfikar DURMUŞ 2012-05-09 10:49:16

ülkemiz dünyanın en gözde ülkelerinde biri bizler bu ülkede mutlu yaşamak istiyorsak gelir dağilimini adeletli yapmaklazım yeni anayasada gelir dağılımını kanunla grenti altına almamız lazı gelir dağılımı adeletli olmayan bir ülkede özgürlükten söz edilemez

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