Memur-Sen'den eleştirilere yanıt

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Merkezinde Konfederasyona üye sendikaların başkanlarıyla basın toplantısı düzenledi. Toplu sözleşmeyle ilgili kendilerine yöneltilen eleştirilere değinen Gündoğdu, konfederasyonların ve sendikaların temel işlevinin üyelerinin, kamu görevlilerinin haklarını korumak, geliştirmek ve artırmak olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllardaki toplu görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti’nin toplu sözleşme tekliflerini son günlerde ve son oturumunda verdiğini anımsatan Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Diğer iki konfederasyon Memur-Sen’i işi erken bitirdiği için suçladıklarının, karaladıklarının farkında olamayacak kadar aymazlık ve kıskançlık içerisindedir. Kamu İşveren Kurulu’na, kamu görevlilerinin yıllardır artış istediği taban aylığa son on yıllık dönemde ve aynı dönemdeki en yüksek taban aylık zammı oranını ihtiva eden bir toplu sözleşme metnini imzalatmak, Memur-Sen daha iyisini imzalatıncaya kadar bugüne kadar varılan en karlı, en kapsamlı ve en adil uzlaşmadır. Bu toplu sözleşmeyle ile taban aylığı bin 27 liradan, bin 202 liraya yükselmiş ve bugüne kadar taban aylığında ilk defa 175 lira artış sağlanmıştır."

"7 gün değil, 1 yıl 7 günlük mücadelenin eseri"

Gündoğdu, Kamu İşveren Kurulu’nun ilk teklifteki taban aylık tutarı ile ikinci teklifteki tutar arasında yüzde 75, öğretmenlerin özel hizmet tazminatı artış oranında yüzde 87,5, 4/C’li personelin ücretlerinde ise yüzde 233’lük bir artış sağlandığına dikkati çekerek, "Kamu İşveren Kurulu’nun ilk teklifindeki rakam ve oranların kısa süre içerisinde bu kadar yükseltilmesini “başarısızlık ve kamu görevlilerinin satışı” olarak görenlerin yetkili oldukları dönemde masadan eli boş kalkmalarının nedeni bu yılki toplu sözleşme ile daha net ortaya çıkıyor. Onların niyeti üzüm yemek değil bağcıyı dövmekmiş. Haset hesabı yapmaktan, kazanç hesabını öğrenmeye fırsat bulamamışlar. Bu noktada, toplu sözleşmenin 7 günde değil 1 yıl 7 gündür devam eden mücadelenin ve görüşme sürecinde sabahlara kadar süren görüşmelerin ürünü olduğunu bir kez daha hatırlatmak gerekiyor" diye konuştu.

"Maaş makası düşük maaşlılar lehine daraldı"

Gündoğdu, yüzde 3+3'lük artış yerine Kamu İşveren Kurulu’na taban aylığa 175 lira brüt zam yapılmasını öngören toplu sözleşme metnine imza attırılmasının kamu görevlilerinin yüzde 85’inin daha fazla maaş zammı ve daha fazla yıllık gelir artışı elde etmesini sağladığını savunarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hizmetli arkadaşımızın yıllık gelir artışı yüzde 3+3’de 894 lirayken taban aylık zammında bütün kamu görevlileri gibi bin 476 lira olmuştur. Bunun anlamı, hizmetli arkadaşımızın yıllık gelir artışı, yüzde 3+3’e göre yüzde 65 daha fazladır. Öğretmen arkadaşımızın yıllık gelir artışı ise yüzde 23, hemşire arkadaşımızın yüzde 37, teknisyenin yüzde 44, memurun yüzde 52, vaizin yüzde 13, polis yüzde 7,9 artarken müsteşarın yüzde 63 oranında azalması söz konusu. Bu 2014 yılı toplu sözleşmelerinde kamu görevlileri arasındaki maaş makasının düşük maaşlı kamu görevlileri lehine olacak şekilde daralması durumunun yıllık gelir artışı bakımından da doğrulandığını göstermektedir. Düşük maaşlı arkadaşlarımız daha yüksek oranlı gelir artışı yanında yüzde 3+3’e nazaran daha fazla gelir artışı elde ederken yüksek gelir düzeyindeki kamu görevlileri ise daha düşük gelir artışı elde etmiştir."

"Toplu sözleşmeyi başarısız göstermeye çalışmak, ancak ve ancak yetkili oldukları dönemde kazanım üretmek bir tarafa görüşme sürecinin son gününe kadar Kamu işveren Kurulu’ndan teklif dahi alamayan diğer iki Konfederasyonun hesap bilmezliğinin ve Memur-Sen’e yönelik hasetlerinin tezahürünün eseridir" diyen Gündoğdu, Memur-Sen olarak kamu görevlileri için her yıl, her ay, her hafta, her gün ve her an kazanım üretme çaba ve gayreti içerisinde olduklarını söyledi.