Memur-Sen

Genel Başkan Yardımcısı ve

Enerji Bir-Sen

Genel Başkanı

Hacı Bayram Tonbul

,

4/C

statüsünde çalışan personelin talebi halinde, çalışmadığı aylara karşılık gelen ücretli

izin

lerin tamamını kullanabileceğini bildirdi.



Tonbul, yaptığı yazılı açıklamada, bazı kurumlarda 4/C statüsünde istihdam edilen personelin yıllık izinlerinin her ay için azami iki gün kullandırıldığını ve toplu olarak kullanılmasına izin verilmediğini tespit ettiklerini belirtti.





Yıllık izinlerin toplu olarak kullanılması için Devlet Personel Başkanlığına (DPB) yazı gönderdiklerini aktaran Tonbul, Başkanlığın, "geçici personelin bir yıl içerisinde 24 gün ücretli izin kullanmasının mümkün olduğunu ve talebi halinde çalışmadığı aylara karşılık gelen ücretli izinlerini kullanabileceği" görüşünü kendilerine ilettiklerini bildirdi.

Tombul, şu değerlendirmede bulundu:

"Yazımızda, kurumlarda uygulama birliği sağlanması açısından 4/C'li personelin tam zamanlı çalıştığı da göz önünde bulundurularak, izinlerin toplu olarak kullandırılması için kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması talebinde bulunduk. DPB cevap yazısında, 'Geçici personelin 11 ay 28 gün çalışma süresi uygulamasının sona erdiğini ve tam yıl olarak çalıştırılabilmelerinin mümkün olduğunu, talep halinde çalışmadığı aylara karşılık gelen ücretli izinlerini kullanabileceği' yönünde görüş bildirdi. Buna göre 4/C'li personel, talebi halinde çalışmadığı aylara karşılık gelen ücretli izinlerin tamamını kullanabilir."

AA