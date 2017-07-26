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Memur-Sen Büyük Kudüs Mitingi'ne katılacak

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Müslümanların onuruna kastedenlere karşı sessiz kalamayız. Pazar günü, Kudüs'ün yanında olduğumuzu göstermek için meydanda olacağız." dedi.

Memur-Sen Büyük Kudüs Mitingi'ne katılacak

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Müslümanların onuruna kastedenlere karşı sessiz kalamayız. Pazar günü, Kudüs'ün yanında olduğumuzu göstermek için meydanda olacağız." dedi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:33
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Memur-Sen Büyük Kudüs Mitingi'ne katılacak

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Pazar günü Yenikapı'da yapılacak Büyük Kudüs Mitingi'ne katılacaklarını açıkladı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'yı kuşatmasının ardından tepkilerin çığ gibi büyüdüğüne işaret etti.

Pazar günü İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek Büyük Kudüs Mitingi'nde milyonların yer almasının beklendiğini ifade eden Yalçın, mitingin İsrail'e bir mesaj olacağını, bu yüzden mitinge katılacaklarını belirtti.

Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Müslümanların onuruna kastedenlere karşı sessiz kalamayız. Pazar günü Kudüs'ün yanında olduğumuzu göstermek için meydanda olacağız. Müslümanların sesine ses, yumruğuna güç olacağız. Yenikapı'da tıpkı 15 Temmuz mitingi gibi mahşeri bir kalabalık olmalı ki İsrail'e sert bir mesajı milletçe göndermiş olalım."

Büyük Kudüs Mitingi, Pazar günü saat 17.00'de Yenikapı'daki miting alanında yapılacak. Mitinge çok sayıda dernek, sivil toplum kuruluşu ve taraftar grupları destek veriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Memur-SenAli YalçınBüyük Kudüs Mitingi
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