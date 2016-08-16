Melikşah Üniversitesi eski rektörü tutuklandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na FETÖ/PDYsoruşturması çerçevesinde, örgüte yakın Burç Eğitim Vakfına bağlı eğitim verirken kapatılarak, Erciyes Üniversitesine bağlanan Melikşah Üniversitesine yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 73 zanlıdan eski rektör Prof. Dr. Mahmut Dursun Mat, Rektör Vekili Prof. Dr. Bilal Vatansever, Genel Sekreter Veli Demirci, daire başkanı Yücel Ceviz, akademisyenler Necati Vapur, Hüseyin Kalyoncu, Hasan Güngör, Ahmet Uyar, Mustafa Yüzükırmızı, Hayrettin Eren, Umut Hazar, Doğan Bulut, Abdullah Yuvacı, Metin Mete Özbilen, Mehmet Evren Soylu, Mustafa Yılmaz, Nihat Köroğlu, Onur Genç ve Sema Babayiğit, mahkemece tutuklandı.

Zanlılardan 54'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.