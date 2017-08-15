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Mehmetçik'ten teröristlere 'Eren Bülbül' yazılı mermi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca üs bölgesinde Mehmetçik, dağlık alandaki PKK'lı teröristlere, üzerinde "#İyi ki varsın Eren Bülbül# Dağlıca" yazılı obüs mermileriyle ateş etti.

Mehmetçik'ten teröristlere 'Eren Bülbül' yazılı mermi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca üs bölgesinde Mehmetçik, dağlık alandaki PKK'lı teröristlere, üzerinde "#İyi ki varsın Eren Bülbül# Dağlıca" yazılı obüs mermileriyle ateş etti.

15 Ağustos 2017 Salı 15:24
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Mehmetçik'ten teröristlere 'Eren Bülbül' yazılı mermi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca üs bölgesinde Mehmetçikdağlık alandaki PKK'lı teröristlere, üzerinde "#İyi ki varsın Eren Bülbül# Dağlıcayazılı obüs mermileriyle ateş etti.

Dağlıca'da bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruyor.

Yüksekova ilçesi Dağlıca Tabur Komutanlığına bağlı Hisar Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçik, dağlık alanda teröristlerin bulunduğunu tespit etti.

Durumun bildirilmesi üzerine Dağlıca Tabur Komutanlığından teröristlerin olduğu bölgeye top atışları yapıldı. Topçu birlikleri, Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün anısına, fırtına obüs mermileri üzerine "#İyi ki varsın Eren Bülbül# Dağlıca" yazarak bölgeyi ateş altına aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariEren BülbülDağlıca üs Bölgesiİyi Ki Varsın Eren Bülbül
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