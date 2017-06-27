MEHMETÇİK DAĞLARDA BAYRAMLAŞTI

Mehmetçik İkiyaka Dağları'nda bayramlaştı Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda bayramlaşan güvenlik güçleri bölgede dev Türk bayrağı açtı HAKKARİ Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda dev Türk bayrağı açan Mehmetçik, namaz kılıp İstiklal Marşı okudu. Güvenlik güçleri 3 bin 200 rakımında bazı bölümleri karla kaplı İkiyaka Dağları'nda terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlarını sürdürüyor. Bölgeyi teröristlerden temizleyen Mehmetçik, dev Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu. Çok sayıda mağaranın bulunduğu İkiyaka Dağları'ndan daha önce teröristlerin ülkeye geçtiği ancak güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarı operasyonlarla bölgenin kontrol altına alındığı bildirildi.

AA