Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin davada duruşma ertelendi

İstanbul'daki Gezi Parkı odaklı eylemler sırasında Mehmet Ayvalıtaş'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin 2 kişinin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan onbeşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Görkem Demirbaş ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, kazada yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş da hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı Zeynep Durdu Ak, sanıkların kaza sırasında dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranıp davranmadığının belirlenmesi amacıyla istenen bilirkişi raporuna ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden cevap yazısı geldiğini, yazıda dava dosyasının Genişletilmiş Uzmanlar Komisyonunda rapor hazırlanmak üzere tevzi aşamasında bulunduğunun bildirildiğini tutanağa geçirdi.

Müşteki avukatlarından Sevgi Evren Köroğlu, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Sanık Demirbaş'ın avukatı Yalçın Tura ise "Sanıkların tutuklama talebi, davanın başından beri mahkemece reddedilmektedir. Sanık müvekkilim üniversite öğrencisi ve hiçbir duruşmayı aksatmamaktadır. Tutuklanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Taleplerin reddine karar verilsin." dedi.

Mahkeme heyeti, müşteki avukatının sanıkların tutuklanmasına yönelik talebini reddetti.

Dava dosyasının Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Komisyonundan dönüşünün beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.