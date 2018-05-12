Mehmed Niyazi Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Tarihçi, yazar ve felsefeci Mehmed Niyazi Özdemir, İstanbul'da toprağa verildi.

Özdemir için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Aile, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, öğle vakti İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Özdemir'in ailesi, yakınları, sevenleri ve edebiyat dünyasının önemli isimleri katıldı.

"Güzel ahlak sahibi bir insandı"

Namazın ardından cemaatten helallik isteyen ve Özdemir için dua eden İstanbul Müftüsü Yılmaz, "Mehmed Niyazi Özdemir, güzel ahlak sahibi bir insandı. İncitmeyen ve incinmemeye çalışan biriydi. İnşallah onun yerinde yeni Mehmed Niyaziler gönülleriyle, kelamlarıyla, kalemleriyle bu millete önder olmaya, bu milletin uyanışına vesile olmaya devam ederler." dedi.

Avukat Sahir Bafra, yaptığı açıklamada, "Niyazi Bey yakın arkadaşım, müvekkilim ve dostumdu. Harikulade bir insandı. Yüksek seviyeli, erdemli, az rastlanan, her bakımdan adam gibi adamdı, eksikliği doldurulamaz." diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Fayda ise vefat edinceye kadar konuşmaları ve yazdıklarıyla hem çevresine hem diğer insanlara yol gösteren biri olarak nitelendirdiği Özdemir'e ilişkin, "Allah deyince kalbi titreyen, milletin ve imanın muhabbeti için kalemini, sözünü hiç esirgemeden kullanmış, hamiyetli bir insandı. Aşk ve muhabbetini hiç eksik etmedi." ifadesini kullandı.

Mehmed Niyazi'nin, gençliğin yetişmesine çok hizmetlerinin olduğunu belirten eski milletvekillerinden Ali Ayağ, şunları kaydetti:

"Günümüz gençliğinin yetişmesinde çok hizmetleri olmuştur. 'Çanakkale Mahşeri' en önemli eseridir. Yemen'le ilgili yazdığı romanın da yayın hayatında önemli bir yeri vardır. 25-30 yıldır gençliğin yetişmesinde payı vardır. Hem eğitici hem yönlendirici yazılarıyla insanımıza tarihi sevdirdi."

Mehmed Niyazi Özdemir kimdir?

Adapazarı'nda 8 Nisan 1942'de doğan Özdemir, 1953'te Akyazı İlkokulu, 1957'de Haydarpaşa Lisesi, 1964'te ise İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Özdemir aynı zamanda Felsefe Bölümünden de diploma aldı.

İlk makalesi 1967'de Milli Hareket dergisinde yayımlanan yazar, Türkiye, Babıalide Sabah, Gündüz, Muhalif ve Tercüman gazetelerinde yazdı.

"Ölüm Daha Güzeldi" romanıyla 1982'de Türkiye Milli Kültür Vakfının "Yılın Romanı Ödülü"nü, 1999'da ise "Çanakkale Mahşeri" eseriyle "Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü"nü kazandı.