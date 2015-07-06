Mega projenin 'en ağır' parçası yerleştirilidi

BURSA - Gebze-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında inşa edilen İzmit Körfez Köprüsü'nün 2 bin 600 tonluk en büyük parçası "ağır kaldırma" yöntemiyle yerleştirildi.

Viyadüğün 2 bin 600 ton ağırlık, 124 metre boy ve 36 metre genişliğe sahip olan yaklaşık bir stadyum büyüklüğündeki en ağır tabliyesi, öğle saatlerinde düzenlenen törenle özel bir operasyonla "Ağır kaldırma" yöntemiyle 57 metreye yükseltildi.

Nurol İnşaat Güney Yaklaşım Viyadüğü Projesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde 1123 metre ve 22 bin 500 ton ağırlıkla dünya rekorunu kırarak sürme yöntemiyle oluşturulan viyadüğün, 2 bin 600 ton ağırlığındaki son tabliyesinin 57 metreye kaldırıldığı ve tabliyenin orjinal proje geometrisindeki yerine oturtulduğu bildirildi.

Viyadük

Yapımını Nurol İnşaat'ın üstlendiği 1123 metre ve 22 bin 500 ton ağırlıkla dünya rekorunu kırarak sürme yöntemiyle oluşturulan viyadüğün tamamı, Türk işçiliğiyle gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en büyük ulaşım yatırımlarından Gebze-İzmir Otoyolu Projesi'nin önemli unsurlarından Güney Yaklaşım Viyadüğü, İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü'nün güney ayağını otoyola bağlıyor.

Proje tamamlandığında viyadüğü kullanarak köprüden geçen araçlar, 60 metre yükseklikten 13 metreye inerek otoyola bağlanacak. Gebze-İzmir Otoyolu Projesi, İstanbul-İzmir arasında kara yolu ulaşımını 3,5 saate düşürecek.

İzmit Körfez Geçişi Köprüsü hizmete girdiğinde 1-1,5 saatlik ulaşım süresi 6 dakikaya inecek.