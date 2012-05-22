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Medya-İş Sendikası'na yoğun ilgi

Medya İşçileri Sendikası, Anadolu'daki çeşitli medya kuruluşlarında çalışan basın emekçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Medya-İş Sendikası'na yoğun ilgi

Medya İşçileri Sendikası, Anadolu'daki çeşitli medya kuruluşlarında çalışan basın emekçilerinden yoğun ilgi görüyor.

22 Mayıs 2012 Salı 16:26
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Medya-İş Sendikası'na yoğun ilgi

ANKARA


Kuruluşundan bugüne henüz iki ay geçmesine rağmen üye sayısı 600'e ulaşan Medya-İş, yerel basında görev yapan basın emekçilerini çatısı altına alıyor. İzmir, Manisa, Balıkesir, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Alanya başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki yerel basın çalışanları,  noter aracılığıyla üyelik başvurusunda bulunuyor.
Medya-İş'e üye olan İzmir'in Ödemiş ilçesinde yayım yapan Yerel Güç Gazetesi çalışanı Hatice Avşar Çavdar, taşrada çalışan gazetecilere bugüne kadar kimsenin sahip çıkmadığını belirterek, ''İlk defa bir sendika yerel gazetecilere sahip çıkma adına çalışmalar yapıyor'' dedi.
Yeni kurulan sendikanın yerele yayılmasının önemine dikkat çeken Çavdar, gazeteciliğin sadece İstanbul, Ankara, İzmir'de yapılmadığını, ilçelerde, ücra yerlerde zor şartlar altında bu mesleği gerçekleştiren birçok kişinin bulunduğunu söyledi.
Çavdar, ''Yeni kurulan sendikaya destek vermek adına biz de arkadaşlarımızla birlikte üye olduk. Basın camiasına hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ise Medya-İş Sendikası'nın Balıkesir'e gelip üye çalışması yapmasını çok anlamlı bulduklarını ifade ederek, yerel gazetelerde çalışan yaklaşık 30 basın çalışanının Medya-İş'e üye olduğunu söyledi.
Demir, ''Arkadaşlarımız ilk defa bir sendikaya üye olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadılar. Yerel basına sahip çıkılması anlamında Medya-İş'e olan desteğimiz devam edecektir'' diye konuştu.
Yeni Alanya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen de Medya-İş'e üye olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 08:27
Anahtar Kelimeler:
MedyaIş SendikasıYoğunluk
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