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Meclis'teki boş kadrolarla ilgili Kahraman'a yetki verildi

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a boş kadrolarla ilgili yetki verdi.

Meclis'teki boş kadrolarla ilgili Kahraman'a yetki verildi

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a boş kadrolarla ilgili yetki verdi.

28 Temmuz 2016 Perşembe 14:53
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Meclis'teki boş kadrolarla ilgili Kahraman'a yetki verildi

 TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının gündemini, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimi ile alınacak güvenlik önlemleri oluşturdu. 

Toplantıda uzun süre darbe girişimi ve o gece TBMM'de yaşananlar konuşulurken, ardından hangi güvenlik önlemlerinin alınacağı tartışıldı.

Meclisin daha iyi korunması ve güvenlik önlemlerinin en üst seviyede alınması, sığınakların kullanılabilecek şekilde yeniden düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Giriş kapılarındaki bariyerlerin yükseltilmesi ve mantar sistemi konulması, polis sayısının artırılması ile polislerin kullandığı silahların teknolojik olarak yenilenmesi üzerinde duruldu, ancak füze ya da hava savunma sistemi konulmasıyla ilgili karar alınmadı.

Toplantıda söz alan bazı üyeler, "Güvenlik önlemleri alınsın ama Meclis, kışlaya çevrilmesin." görüşünü ifade etti.

Alınan bilgiye göre, toplantıda, Mecliste boş bulunan kadroların derecelerinin ihtiyaç duyulan sınıf, unvan ve derecelere dönüştürülmesi amacıyla TBMM Başkanı Kahraman'a yetki verildi. Divan'ın CHP'li üyeleri, bu karara muhalefet şerhi koyacaklarını ifade etti.

HDP, ziyaretlere katılmayacak 

Öte yandan Başkanlık Divanının, darbe girişimiyle ilgili olarak bugün İçişleri Bakanlığı, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yapılacak ziyaret de toplantıda ele alındı.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderleri davet ederken HDP Eş Genel başkanlarını davet etmediğini belirterek, ziyaretlere katılmayacaklarını söyledi.

CHP'li üyeler ise konuyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra kararlarını ileteceklerini belirtti. CHP'li üyeler, Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra ziyarete katılacaklarını kaydetti.


AA

Son Güncelleme: 28.07.2016 14:54
Anahtar Kelimeler:
TBMMFETÖHDPRecep Tayyip Erdoğan
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