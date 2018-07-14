Meclis'te '15 Temmuz' düzenlemeleri

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 21 Temmuz'da ilk kez ilan edilen Olağanüstü hal (OHAL) bu tarihten itibaren sonuncusu 18 Nisan 2018'de olmak üzere aralıksız üçer ay süreyle 7 kez uzatıldı.

OHAL'in ilanı ve uzatılması, TBMM Genel Kurulunda, Başbakanlık tezkerelerinin görüşülerek kabul edilmesiyle gerçekleştirildi.

Bu dönemlerde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) TBMM Genel Kurulunda görüşülerek, kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'li yetkililer, OHAL'ın 8. kez uzatılmayacağını açıklamışlardı.

Tatil düzenlemesi

TBMM Genel Kurulunda, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek, 15 Temmuz "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" adı altında resmi tatil ilan edildi.

Ankara'nın Kazan ilçesinin adı "Kahramankazan" olarak değiştirildi.

Öte yandan, TBMM'de AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek başkanlığında 15 Temmuz Darbe girişimini araştırma komisyonu kuruldu.

Komisyon, darbe girişimiyle ilgili birçok ismi dinledi ve raporunu hazırladı.