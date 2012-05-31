MEB'den “Milli Güvenlik“ düzenlemesi

31 Mayıs 2012 Perşembe 13:42
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ANKARA – Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kaldırılan Milli Güvenlik dersinde yer alan bazı konuları, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi derslerine ekleyerek, programları yeniledi.Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders programına Milli Güvenlik dersine bağlı olarak yapılan eklemeler daha çok ''Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri'' ünitesiyle gerçekleşti.
Laiklik ilkesi analiz edilirken, dini istismar ve taassup konularında Atatürk'ün düşünceleri ele alınacak, sözleri ve görüşlerinden örnekler verilecek.
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi öğretim programı ise haftada 4 ders saati esas alınarak hazırlandı. Milli Güvenlik dersinden eklenen kazanımlara göre ise bu derste öğrenciler Türk dış politikasındaki gelişmeleri açıklamayı öğrenecek.
AA
Son Güncelleme: 31.05.2012 06:22