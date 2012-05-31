MEB'den “Milli Güvenlik“ düzenlemesi

ANKARA – Milli Eğitim Bakanlığı (

MEB

), kaldırılan

Milli Güvenlik

dersinde yer alan bazı konuları, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi derslerine ekleyerek, programları yeniledi.Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders programına

Milli Güvenlik

dersine bağlı olarak yapılan eklemeler daha çok ''Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri'' ünitesiyle gerçekleşti.

