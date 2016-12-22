ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), yeni çıkarılan kanun gereği izinsiz eğitim ve öğretim faaliyeti gösteren yerler hem kapatılacak hem de idari para cezası verilecek.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6764 Sayılı Kanun ile özel öğretim kurumlarına uygulanan cezalarda revizyona gidildiğini belirtti.

Düzenleme ile izinsiz eğitim ve öğretim faaliyeti gösteren yerlerin hem kapatılacağını hem de brüt asgari ücretin 20 katı tutarında idari para cezası verileceğini ifade eden Şamlıoğlu, "Böylelikle Bakanlığımızın gözetim ve denetiminde olmayan, kayıt dışı olarak faaliyet göstermek isteyen eğitim kurumlarının etkin bir şekilde önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu sayede velilerimizin, öğrencilerimizin, personelimizin, Bakanlığın tanımadığı bir kurumla yaşayacağı sorunlar en başta engellenmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Kanunun izinsiz faaliyet gösteren yerlerin yanı sıra mevcut özel öğretim kurumlarına uygulanan yaptırımlarda da köklü değişiklikleri kapsadığına işaret eden Kemal Şamlıoğlu, önceki düzenlemenin uygulamada çeşitli aksaklıklara neden olduğunu ve yeni cezalarla daha etkin ve caydırıcı bir sistemin öngörüldüğünü belirtti.

5 yıl geçmeden yeniden özel okul açamayacaklar

Genel Müdür Şamlıoğlu, kurumlara öngörülen bu cezaların yanı sıra kurumunu mevzuatın öngördüğü şekilde kapatmayan kurucular ile soruşturma sonucunda kurumunun kapanmasına sebebiyet veren kuruculara, bu fiilleriyle kamu hizmetini aksattıklarından ötürü yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Bu kişilerin 5 yıl geçmeden yeniden bir özel öğretim kurumu açamayacağını, başka bir özel öğretim kurumunu devralamayacağını veya böyle bir kuruma ortak olamayacağını kaydeden Kemal Şamlıoğlu, şunları kaydetti:

"Yapılan değişiklik neticesinde, bir kurumun Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması, gerçeğe aykırı reklam ve ilan vermesi veya reklam ve ilanlarda öğrenci resim ve bilgilerini kullanması, haftalık ders çizelgesi ve programları Bakanlık izni olmadan kurumda uygulaması, Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na, bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelik ve yönergelerde belirtilen hükümlere aykırı fiillerde bulunması halinde brüt asgari ücretin 5 katı, mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırmaması veya mevzuata aykırı personel çalıştırması, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uymaması halinde brüt asgari ücretin 10 katı, kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi halinde ise brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanması öngörülüyor."

AA