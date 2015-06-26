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MEB'den işitme engelliler için sözlük

MEB'in hazırladığı Türk İşaret Dili Sözlüğü'nde, engelli bireylerin günlük konuşmalarında en sık kullandıkları 2 bin 607 sözcük bulunuyor

MEB'den işitme engelliler için sözlük

MEB'in hazırladığı Türk İşaret Dili Sözlüğü'nde, engelli bireylerin günlük konuşmalarında en sık kullandıkları 2 bin 607 sözcük bulunuyor

26 Haziran 2015 Cuma 11:23
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MEB'den işitme engelliler için sözlük

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), işitme engelli öğrenciler için Türk İşaret Dili Sözlüğü hazırladı.

Bakanlık, işitme engellilerin bir arada etkileşim içinde bulunduğu her durumda kendiliğinden, doğal olarak gelişen ve kültürel aktarım yoluyla nesilden nesile geçen işaret dilinde ortaklık sağlanması ve dile kaynaklık etmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, daha önceki çalışmalara ek olarak Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Türk İşaret Dili Sözlüğü hazırlandı. Sözlükte, işitme engelli bireylerin, günlük konuşmalarında en sık kullandıkları 2 bin 607 sözcüğe yer verildi. Sözlükte, 2 bin 607 sözcükten her birinin işaretini temsil eden bir ya da birkaç görsel, elin ayrıntıları ve işaretin sözel anlatımıyla bulunuyor. Sözlükte ayrıca görseller ve çizimler yoluyla her bir işaretin şekli, konumu (hareket alanı) ve simetrisine ayrı ayrı yer veriliyor.

İşitme engelli bireylerin hem Türkçe'yi hem de bilmedikleri sözcüklerin işaretlerini öğrenmelerine; dilsel, bilişsel ve sosyal-duygusal yetersizliklerinin giderilmesine ve bu alanlarda gelişmelerine, yaşadıkları kültürü, sosyal ve doğal çevreyi tanımalarına katkı sağlamayı amaçlayan sözlük, 10 bin adet basıldı.

Sözlük sayesinde işiten bireyler de Türk işaret dilini standartlarına uygun öğrenebilecek. Böylelikle işaret dili öğrenen işitenlerin, engelli bireylerle kolaylıkla iletişim kurabilmeleri de mümkün olabilecek. Sözlüğün, işitme engelli bireyler arasındaki iletişimin gelişmesine, onların bilgi kaynaklarına kolaylıkla ulaşmalarına, kültür aktarımının kolaylaşmasına ve hızlanmasına da katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Türk İşaret Dili Sözlüğü'nün, ülkede işitme engelli bireylerin farklı bölgelerde işaret dilinde var olan farklı kullanımların ortadan kaldırılarak, bu alanda ülke genelinde belirli bir standart oluşturulmasına da katkı sağlaması bekleniyor. Böylece, kimi kavram ve terimlerin sözcüklerine ait işaretlerin, bölgeden bölgeye ya da yöreden yöreye değişiklik göstermesinin de önüne geçilmiş olacak.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 12:00
Anahtar Kelimeler:
MEBönce Vatan
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