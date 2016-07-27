MEB'den açıklama

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bazı basın yayın organlarında, 2016-2017 eğitim öğretim yılının 3 Ekim 2016'da başlayacağına yönelik spekülatif haberlere yer verildiği, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce eğitim öğretim yılı çalışma takviminde açıklandığı gibi eğitim öğretim yılının 19 Eylül 2016'da başlayacağı bildirilen açıklamada, MEB ile ilgili her türlü resmi açıklamanın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yapıldığı, bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.