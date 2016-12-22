Milli Eğitim Bakanlığınca (

MEB

), Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılı kapsamında, 2 bin 23 kitabın okuyucuyla buluşturulması için "

2023 Kitap Projesi

" başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Araçları ve Yayımlar Dairesi Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılı kapsamında 2 bin 23 kitabın okuyucuyla buluşturulması amacıyla "2023 Kitap Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında basılan ilk 18 eser, TÜYAP 35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarında kitapseverlerin beğenisine sunuldu.

Türk ve dünya edebiyatından klasik eserler, eğitim yayınları, çocuk kitapları ve düşünce dizisinden seçilen kitaplar fuarda ilgi gördü. Basılan kitaplar arasında Nihat Sami Banarlı'nın Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Ziya Gökalp'in Altın Işık, Eflatun Cem Güney'in Masallar, Goethe'nin Hermann'la Dorothea, Nizami'nin Leyla ile Mecnun eserleri yer alıyor.

Klasik eserler tıpkı basımlarıyla okuyucuyla buluşuyor

Resimli Türk Edebiyatı Tarihi gibi kendine has özelliği olan klasik eserlerin, modern baskı teknolojisi kullanılarak iyileştirilmiş tıpkı basımları okuyucuya sunuldu.

Klasik eserler ise ilk baskıları esas alınarak hazırlandı. Bu eserlerde dil ve üslup korunurken sadece maddi hatalar giderildi.

Bütün eserler tasarım ve içerik olarak çağdaş yayıncılığa uygun, pedagojik ve estetik özelliklerin ön planda tutulduğu, okuma kültürüne katkıda bulunacak bir anlayışla yeniden hazırlanarak okuyucunun beğenisine sunulacak.

AA