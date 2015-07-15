MEB'de dershane toplantısı

ANKARA - Anayasa Mahkemesinin dershanelere ilişkin kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığınca sektör temsilcilerinin katıldığı istişare toplantısı düzenlendi.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren toplantıya, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı İbrahim Taşel, TÖDER Başkan Yardımcısı Metin Özer, Özel Eğitim Derneği (ÖZDER) Genel Başkanı Ahmet Akça, Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKUR-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Hami Koç, Özel Dershaneler ve Özel Eğitim Kurumları Birliği Derneği (ÖZDEBİR) Başkanı Faruk Köprülü ve MEB'den bazı daire başkanları katıldı.

Toplantıda, Yüksek Mahkeme'nin dershanelerin dönüştürülmesine ilişkin kararının ardından yapılacaklar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

