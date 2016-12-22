Göreve iade edilen personel, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle açığa alınmıştı. Bu kişiler hakkında sadece görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırıldığı, disiplin süreci bağlamında inceleme ve soruşturma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan bu kişilere yönelik göreve dönüş iş ve işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birimlere gerekli yazılar da gönderildi.
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