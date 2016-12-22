Milli Eğitim Bakanlığı (

MEB

) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakanlıkta görev yapan

personel

den 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137'nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan 3 bin 592'si hakkında bugün itibarıyla görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırıldı.

Göreve iade edilen personel, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle açığa alınmıştı. Bu kişiler hakkında sadece görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırıldığı, disiplin süreci bağlamında inceleme ve soruşturma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan bu kişilere yönelik göreve dönüş iş ve işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birimlere gerekli yazılar da gönderildi.

AA