MEB-Türk Telekom Okul Yapım Protokolü imzalandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Telekom arasında imzalanan okul yapımına ilişkin protokolün önemine işaret ederek, "Bu imzayla ailesini daha da büyütecek olan Türk Telekom, 50 milyon lira yatırımla 5 şehrimizde 112 derslikli toplam 6 okul, 50 yataklı yeni bir öğretmenevi ile bir öğretmenevinin bakım ve onarımını yapacak." dedi.

Bakan Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte Türk Telekom Genel Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde düzenlenen MEB-Türk Telekom Okul Yapım Protokolü imza törenine katıldı.

Çinlilerin "Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, 10 yıl içinse ağaç ekin, 100 yıl içinse insanları eğitin." atasözünü anımsatan Arslan, yakın geleceği düşünerek tarıma önem verdiklerini, on yıllarını düşündükleri için ülkenin her köşesine milyarlarca ağaç diktiklerini, ülkenin her yerinde altyapı yatırımları yaptıklarını söyledi.

Arslan, ülkenin gelecek 100 yılını düşündükleri için de çok önemsedikleri eğitimi ihmal etmeden el ele iş birliği yaptıklarını belirterek, "Bu konuda çocuklarımıza, gençlere emanet edeceğimiz Türkiye'yi, dünyanın herhangi bir ülkesi olmadığını bilerek, önemseyerek eğitime hizmet ediyoruz. Türkiye, bin yıldır acılarla yoğrularak, Dede Korkutların, Hacı Bektaşların, Hacı Bayramlar gibi büyüklerin desen desen, nakış nakış, ilimle, irfanla, aşkla, vecdle coğrafya olmaktan çıkarıp vatan yaptığı dünyanın en zengin kültür ve medeniyet havzası olan bir Türkiye'de yaşadığımızı biliyoruz." diye konuştu.

Bu topraklarda barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşama imkanının eğitimle söz konusu olduğunu vurgulayan Arslan, bunun için Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlatılan okuma yazma seferberliğine büyük ölçüde ulaştıklarını bildirdi.

Arslan, daha bilgili, daha donanımlı, dünyadaki gelişmeleri takip edip anlayabilen, takipten öteye giderek dünyada yaşanacak yeniliklere öncülük edebilecek insan kaynağını yetiştirme gayretinde oldukları, bilgi ve iletişim teknolojilerinin öneminden hareketle de iş birlikleri yaptıklarını dile getirdi.

Özellikle eğitim alanında 2000'li yıllara, 60-70 kişilik sınıflarda ders gören, öğretmensiz dersler geçiren, okullarında bir tek bilgisayar bile görmeyen nesille girmek durumunda kalındığını anlatan Arslan, son 15 yılda öncelikle eğitim sisteminin fiziki mekan, personel ve erişim boyutunu ele alarak donanımlı insan yetiştirmenin temel altyapısını oluşturmaya başladıklarını ifade etti.

Arslan, 8 derslik ve üzeri 20 bin 279 okula bilişim teknolojisi sınıfı kurduklarını, kablolu erişimin olmadığı 5 bin civarındaki köy okuluna uydudan internet sağladıklarını, FATİH Projesi ile 45 bin 653 okula 432 bin 288 etkileşimli tahta gönderdiklerini belirtti.

Bakanlığının sağladığı desteğin 1 milyar 729 milyon lira olduğunu ifade eden Arslan, ayrıca 81 ile 110 uzaktan hizmet içi eğitim merkezini iki bakanlığın iş birliğiyle kurduklarını bildirdi.

"Eğitimde fırsat eşitliğini gerçekleştirdik"

Eğitimde tam manasıyla fırsat eşitliğini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Eğitim, sadece devlet eliyle gelişecek, sorunlarından arınacak bir yapı değildir. Bunun için sadece devletin değil, hayırseverlerimizin de eğitime destek vermesi gerekiyor. Bu konudaki seferberliğinizi tebrik ediyoruz. Son dönemde uygulamaya koyduğumuz kampanyalar ve eğitimin desteklenmesine yönelik yaptığımız çağrıların yerini bulduğunu biliyorum. Üstün bir özveri göstererek çağrınıza destek veren Türk Telekom'un ayrı bir yeri olduğunu vurgulamak isterim."

Şu ana kadar 19 ilköğretim, 35 ortaöğretim olmak üzere 54 okul, 23 yurt, pansiyon, yemekhane ve spor salonu yaptırarak gençlerin hizmetine sunduklarına dikkati çeken Arslan, Türk Telekom'un bugüne kadar yaptığı 120 milyon liralık harcamanın 12 senenin öncesine ait olduğunu, söz konusu harcamanın bugünkü karşılığının 250-300 milyon lira olduğunu bildirdi.

Atılan imzayla Türk Telekom'un ailesini daha da büyüteceğini belirten Arslan, "Türk Telekom, 50 milyon liralık yatırımla 5 şehrimize, 112 derslikli toplam 6 okul, 50 yataklı yeni bir öğretmenevi ile bir öğretmenevinin bakım ve onarımını yapacak." ifadesini kullandı.

Arslan, Türk Telekom'un İnternetle Hayat Kolay, Telefon Kütüphanesi, Sesli Adımlar gibi uygulamalarıyla sosyal sorumluluk projelerinde de şampiyonluğa oynayan örnek bir kuruluş olduğunun altını çizerek, şirketi tebrik etti.

"Eğitime 50 milyon lira destek vereceğiz"

Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany de şirketin yıllardır hem Türkiye'nin dijital dönüşümüne hem de sosyal kalkınmasına yatırım yaptığını, pek çok kurumsal sosyal sorumluluk projesini topluma kazandırdıklarını bildirdi.

Teknolojideki gücü, bölgesel ve ekonomik eşitsizlikleri aşmak için kullandıklarını anlatan Doany, protokolle çocuklar ve gençler için güzel bir adım atıldığını dile getirdi.

Doany, çalışkan ve vatansever gençlere araç olmak istediklerinin altını çizerek, bugüne kadar eğitime 120 milyon lira yatırım yaptıklarını söyledi.

Türk Telekom'un 77 eğitim binasının bulunduğuna işaret eden Doany, imzalanan protokolle 6 okul ve bir öğretmenevi yapılacağını, bir öğretmenevinin de onarılacağını, toplamda 50 milyon lira destek vereceklerini kaydetti.