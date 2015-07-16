MEB temel liselerle yola devam edecek

ANKARA - MEB, Anayasa Mahkemesinin dershanelere ilişkin kararı sonrası sektör temsilcileriyle istişare toplantılarına dün başladı.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Anayasa Mahkemesinin dershanelerin dönüştürülmesini de düzenleyen Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali istemiyle yapılan başvuru konusundaki kararını verdiğini ancak kararın henüz açıklanmadığını anımsattı.

Dönüşüm sürecinin başından beri dershane sektörünün temsilcileriyle bir araya geldiklerini hatırlatan Yelkenci, yeni durum karşısında da istişare sürecine başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda dün sektör temsilcileriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Yelkenci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlarla, ortak bir irade ortaya koyduk. Bizim hazır olduğumuz gibi dernekler de hazırlar. Biz derneklerle süreci, bundan sonra da yine istişare halinde götürmeye karar verdik. Öncelikle, dershanelerle ilgili herhangi bir açıklama yapılması için çok erken olacağını, dolayısıyla yapılan açıklamaların hepsinin kamuoyunun yanıltabileceğini ve bununla ilgili ancak gerekçeli karardan sonra çok net şeyler söylenebileceğini ihsas ettirdik.

Bir hususu daha beraberce güçlü bir şekilde vurguladık. Temel liseler teknik olarak da hukuki olarak da vardırlar ve bundan sonra da var olmaya devam edecekler. Burada teknik ve hukuki varlıklarının yanında önemli noktalardan birisi de sektör temsilcileri, dernek başkanları ve biz, temel liselerin çok iyi bir çözüm, yol olduğunu tekrarladık. Dolayısıyla bu da temel liselere kayıt olan öğrencilerimiz ve çocuklarını kaydettiren velilerimiz açısından çok önemli bir husus."

Teşvike ilişkin tebliğ imza aşamasında

Geçen yıl özel okullarda eğitim gören 167 bin öğrenciye teşvik verildiğini belirten Yelkenci, geçen yıl 54 dönüşüm okulu bulunduğunu, bu yıl ise bu sayının 957'ye çıktığını kaydetti.

Özel okullara teşviklerin bu yıl da devam edeceğini belirten Yelkenci, "Bununla ilgili teşvik tebliğinin imzalanması aşamasına gelindi. Zannediyorum önümüzdeki hafta bunu da kamuoyuyla paylaşabileceğiz. Teşvik, temel liselerin içinde bulunduğu okullarımıza da devam edecek. Bu anlamda da müsterih olmaları istiyoruz. Dernek temsilcilerimizle bunları da paylaştık. Böyle bir mutabakattan sonra kararın açıklanmasının akabinde, tekrar yapmış olduğumuz, ikincil mevzuat noktasında bir araya gelmek üzere sözleşerek ayrıldık" diye konuştu.