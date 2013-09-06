MEB özür grubu öğretmenlerin tamamını atadı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, daha önceki özür grubu atamasında yer almayan öğretmenlerin tamamını atadı. Atama sonuçları saat 16.15'te bakanlığın internet sitesinden öğrenilebilecek.
AA
Milli Eğitim Bakanlığı, daha önceki özür grubu atamasında yer almayan öğretmenlerin tamamını atadı. Atama sonuçları saat 16.15'te bakanlığın internet sitesinden öğrenilebilecek.
ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, daha önceki özür grubu atamasında yer almayan öğretmenlerin tamamını atadı. Atama sonuçları saat 16.15'te bakanlığın internet sitesinden öğrenilebilecek.
AA