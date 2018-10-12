Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95681
ALTIN
231.512
DOLAR
5.8854
STERLİN
7.7825
EURO
6.8178
Çağan Irmak'tan Yeni Film
Çağan Irmak'tan Yeni Film
NECMİ YAPICI BENİMLE DELİRİR MİSİN DİYECEK 
NECMİ YAPICI BENİMLE DELİRİR MİSİN...
Baraj suları çekilince kaya resimleri ortaya çıktı
Baraj suları çekilince kaya resimleri...
Başkentte cezaevi firarisi yakalandı
Başkentte cezaevi firarisi yakalandı
Giresun'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Giresun'da otomobil tıra çarptı: 1...

MEB'den üzerine dolap düşen öğrencinin ölümüne ilişkin soruşturma

MEB tarafından, Ardahan'da bir öğrencinin üzerine elbise dolabı devrilerek hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

MEB'den üzerine dolap düşen öğrencinin ölümüne ilişkin soruşturma

MEB tarafından, Ardahan'da bir öğrencinin üzerine elbise dolabı devrilerek hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

12 Ekim 2018 Cuma 14:44
0 Okunma
MEB'den üzerine dolap düşen öğrencinin ölümüne ilişkin soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Ardahan Kazım Karabekir Yatılı Bölge Okulunun pansiyonunda elbise dolabının üzerine devrilmesi sonucu bir öğrencinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin ihmalin araştırılması için inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ardahan Kazım Karabekir Yatılı Bölge Okulunun pansiyonunda elbise dolabının üzerine devrilmesi sonucu öğrenci Zerin Koç'un hayatını yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. 

Açıklamada, "Bu acı olayla ilgili ihmalin araştırılması için Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'nın 95 yıllık dönüşüm öyküsü
Ankara'nın 95 yıllık dönüşüm öyküsü
Müzede akademik eğitim
Müzede akademik eğitim
'820 milyon insan açlık ve yetersiz beslenme ile karşı karşıya'
'820 milyon insan açlık ve yetersiz beslenme ile karşı karşıya'
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması
Suudi heyet Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türkiye'de
Suudi heyet Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türkiye'de
FETÖ elebaşı Gülen'in korumasının eşine dava
FETÖ elebaşı Gülen'in korumasının eşine dava
Darbecilerin zırhlı araçta katlettiği şehidin kimliği belli oldu
Darbecilerin zırhlı araçta katlettiği şehidin kimliği belli oldu
Adana'da yıldırım isabet eden 81 keçi telef oldu
Adana'da yıldırım isabet eden 81 keçi telef oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ