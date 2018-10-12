MEB'den üzerine dolap düşen öğrencinin ölümüne ilişkin soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Ardahan Kazım Karabekir Yatılı Bölge Okulunun pansiyonunda elbise dolabının üzerine devrilmesi sonucu bir öğrencinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin ihmalin araştırılması için inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ardahan Kazım Karabekir Yatılı Bölge Okulunun pansiyonunda elbise dolabının üzerine devrilmesi sonucu öğrenci Zerin Koç'un hayatını yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu acı olayla ilgili ihmalin araştırılması için Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.