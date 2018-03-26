MEB'den 'milli otomobil' için tasarım yarışması

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul öğrencileri arasında "Bir Düşün Sen" adlı milli ulaşım teknolojilerine yönelik tasarım yarışması düzenlendi.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışmada, öğrencilerin milli otomobil, milli kara toplu taşıma ulaşım aracı, milli raylı taşıma ulaşım aracı, milli hava ulaşım aracı, milli deniz ulaşım aracı tasarımları yarışacak.

Yarışmada, öğrencilerden yaşadıkları bölgedeki ulaşım sorunlarına çözüm getiren, var olan veya olmayan alternatif ulaşım araçları ve sistemleri ile toplu taşımaya yeni bakış açısı geliştiren milli ulaşım teknolojilerine yönelik bir tasarım çizmeleri ve ayrıca tasarımlarını marka, logo ve slogan ile ifade etmeleri gerekiyor.

Yarışma kapsamında, her ilden beş kategoride ilk üçe giren eserler Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilecek.

Seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülen 100 eserin sahibi öğrenciler ve danışman öğretmenleri mayıs ayında Ankara'ya davet edilerek Türkiye Sergisi düzenlenecek. Ayrıca sergilenen 100 eser katalog halinde basılacak.

Sergi kapsamında, seçici kurul tarafından belirlenen en fazla 100 öğrenci ile danışman öğretmenleri iki gün sürecek Türkiye Sergisi'ne davet edilecek, her bir öğrenciye ve danışman öğretmenine katılım sertifikası ve çeşitli hediyeler verilecek.