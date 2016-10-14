MEB 30 büyükşehire tematik meslek lisesi açacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, yaptığı açıklamada, mesleki eğitime olan farkındalığın arttırılmasını ve alanında markalaşmış okulların açılmasını hedeflediklerini belirtti.

Bu okulların, bulunduğu şehrin Türkiye ekonomisine katkısı doğrultusunda, bölgenin ihtiyaç duyduğu eğitilmiş iş gücünün sağlanmasında kilit rol oynayacağına, gelişen teknolojinin ihtiyaç duyacağı nitelikte mezunlar vereceğine değinen Gülay, bu kapsamda tematik meslek liselerinin açılmasının planlandığını söyledi.

İlk tematik lise Samsun'da

Gülay, tematik meslek liselerinin tek alanda eğitim vereceğini, böylece öğrencilerinin daha donanımlı, daha bilgili mezun olacaklarını ifade etti.

İlk tematik lisenin ise Samsun'da "Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" ismiyle açılacağını bildiren Gülay, Samsun Belediyesinin de tematik lise için bina tahsis edeceğini aktardı.