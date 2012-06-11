ANKARA -

Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar ve beraberindeki heyet, kurumun 144. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.



Akar'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Akar, deftere şunları yazdı:

''Atalarımızın kurduğu ve Zat-ı Alinizin ismini bağışladığı Türk Kızılayı, evrensel insani değerlere sıkı sıkıya bağlı kalarak, bizlere emanetin olan bayrağı, dünyanın dört bir köşesine taşımaktadır.

Büyük güven duyduğun Kızılaycılar, insan onurunun korunması doğrultusunda yürüttüğü hizmetlerini, sana ve ulusumuza layık olarak 144 yıldır büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bugün Türk Kızılayı, dünya üzerindeki tüm mazlumların umudu haline gelmiştir.

Bu güzide kurumun onurlu mensupları olarak sana olan sonsuz sevgi ve bağlılığımızı bir kez daha belirtir, yüksek manevi huzurunda saygıyla eğiliriz.''