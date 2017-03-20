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"Mazlumlara kanat açan bir 'devlet baba' var"

AK Parti İstanbul Milletvekili Kan, "Şimdi farklı bir 'Devlet Baba' var. Şimdi vatandaşını hakir görmeyen, haksızlığa karşı dimdik duran, Rabbinin huzurunda son derece boynu bükük, mazlumlara kanat açan bir 'devlet baba' var.

"Mazlumlara kanat açan bir 'devlet baba' var"

AK Parti İstanbul Milletvekili Kan, "Şimdi farklı bir 'Devlet Baba' var. Şimdi vatandaşını hakir görmeyen, haksızlığa karşı dimdik duran, Rabbinin huzurunda son derece boynu bükük, mazlumlara kanat açan bir 'devlet baba' var.

20 Mart 2017 Pazartesi 14:28
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"Mazlumlara kanat açan bir 'devlet baba' var"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasının partiler üstü bir seçim olduğunu belirterek, "16 Nisan'da önümüze bir sandık geliyor. Sizlerin, milletin seçimi. Milletimiz ne derse o. Bu değişiklik ülkemizin geleceği için. Bu değişiklik çocuklarımız, onların torunları için. O sebeple biz siyaset üstü bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Uluslararası Gençliği Topluma Kazandırma ve Eğitim Derneğince (UKTE-DER) düzenlenen toplantıda konuşan Kan, Türkiye'de son 15 yılda önemli bir zihniyet değişimi yaşandığını söyledi. 
Başörtülü kadının milletvekili olarak hizmet etmesi önündeki ayrımcılığın kalktığını hatırlatan Kan, şöyle devam etti:

"Şimdi farklı bir 'Devlet Baba' var. Şimdi vatandaşını hakir görmeyen, ona hizmetkar olduğunu defaatle söyleyen, gece gündüz çalışan ve haksızlığa karşı dimdik duran, mazlumun karşısında göz yaşı döken, Rabbinin huzurunda son derece boynu bükük, zalimin karşısında dimdik, 'Dünya 5’ten büyüktür' diyen ve kimsenin söylemediğini söyleyen, mazlumlara kanat açan bir 'devlet baba' var. İşte Türkiye'de bu değişti. Tabii aralarda bu kadrolarla beraber kanunlar da zihniyet de değişti."

Kan, bazı haksızların muhakkak olabileceğini ama onların da ortadan kalkması için mücadele ettiklerini aktararak, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin bilgi verdi.

"Milletimizin kararı başımızın tacı"

Yaklaşık bir ay sonra gerçekleştirilecek halk oylamasının partiler üstü bir seçim olduğunu, bunda A ya da B partinin kazanmayacağını ifade eden Kan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"16 Nisan'da önümüze bir sandık geliyor, sizlerdin, milletin seçimi. Biz bu değişikliği Meclis'ten geçirmek için de çok büyük mücadele verdik. Ama bundan sonrası milletimiz ne derse o. Ben yüksek oranda kabul göreceğine inanıyorum ancak aksi takdirde ne olur? Bu sistem olduğu şekilde bir sonraki duvara toslayana kadar devam eder. Onun için ne karar verirse versin milletimizin kararı başımızın tacı. Onun bizim aramızda herhangi bir ayrıma sebebiyet vermesi söz konusu değil. Ama bu değişiklik ülkemizin geleceği için. Bu değişiklik çocuklarımız, onların torunları için. O sebeple biz siyaset üstü bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Toplantıdan elde edilen gelir, ihtiyaç sahiplerine verilecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ayşe Kardaş da Otizm Eylem Planı'na ilişkin sunum yaptı.

Kardaş, insan hakları mücadelesi noktasında önemli bir seviyeye gelindiğini, devlet ve hükümet olarak bu mücadelenin çok farklı ayaklarında çeşitli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen Otizm Eylem Planı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirdiklerini dile getiren Kardaş, "Biz büyük bir aileyiz' anlayışıyla yola çıktığımız bu yolda, sevgiyi, hoşgörüyü, bir olmayı, beraber olmayı düşünerek ilerledik ve ilerliyoruz. Bu büyük ailemizin içinde üzerinde daha fazla titizlikle durmamız gerektiğini, daha fazla ilgi göstermemiz gereken bireyler olduğunu biliyoruz." diye konuştu. 

UKTE-DER Yönetim Kurulu Başkanı Handan Yenigün'ün ev sahipliğinde, dernek yöneticileriyle üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Bu arada toplantıdan elde edilen gelirin, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak verileceği öğrenildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiRavza Kavakçı Kan
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