MAZLUMDER'den "28 Şubat tutukluları serbest bırakılsın" çağrısı

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği'nden (MAZLUMDER) yapılan açıklamada, "Haklarında hüküm verilen 28 Şubat darbecileri tutuksuz yargılanırken, mağdurların devam eden tutuklulukları hiçbir vicdan tarafından kabul edilemez." denildi.

MAZLUMDER'den yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat darbesinin Batı Çalışma Grubu ayağının yargılandığı davada karar verildiği hatırlatıldı. 28 Şubat'ın geç de olsa mahkeme tarafından bir darbe olarak tescil edildiği ve darbenin önemli figürlerinin müebbet hapis ile cezalandırıldığının belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Ne var ki adaletsiz bir şekilde ve ön yargılı yollarla müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarıyla mağdur edilen 28 Şubat yargı mağdurlarının serbest bırakılması talebimiz maalesef bugüne kadar karşılık bulmamıştır. Oysa onlar, yargı tarafından da tescil edilmiş olan bir darbenin aktörlerinin brifingleri ile bu haksız cezaları almışlardı. Bu durum garabetin bir boyutu iken, ikinci bir boyutu ise sayısı üçü-beşi geçemese de bazı 'yeniden yargılama' kararlarının, infaz ertelemesi yapılmaksızın devam ettirilmesidir. Haklarında hüküm verilen 28 Şubat darbecileri tutuksuz yargılanırken, mağdurların devam eden tutuklulukları hiçbir vicdan tarafından kabul edilemez."

Açıklamada, ocak ayından bu yana sürdürdükleri kampanyalarla yeniden yargılama yapılmasının, mağduriyetlerin giderilmesinin ve 20 yılı aşkın süredir içeride tutulan mahkumların serbest bırakılmasının talep edildiği belirtildi.

Mevcut mahkemelerin sorunu çözmeye davet edildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"TBMM'yi, Meclis'te birinci parti olan AK Parti'yi ve ana muhalefet olan CHP'yi, 28 Şubat mahpuslarının sorununu öncelikli mesele haline getirmeye, sorunun çözümünü sağlayacak yasal düzenlemeleri bir an önce yapmaya çağırıyoruz. Sorunun devam etmesi halinde ramazan ayındaki basın açıklamamızı, 26 Mayıs Cumartesi günü, kitlesel olarak cezaevleri önünde iftar eşliğinde gerçekleştireceğimizi şimdiden deklare ederiz."