Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000
Funda ‘Yüzleşme’yle Rakip Tanımıyor 
Funda ‘Yüzleşme’yle Rakip Tanımıyor 
Japonları şaşırtan büyüme
Japonları şaşırtan büyüme
Seçim takvimi belirlendi
Seçim takvimi belirlendi
İran'da 'mumya muamması'
İran'da 'mumya muamması'
Son bölümlere dikkat
Son bölümlere dikkat

MAZLUMDER'den "28 Şubat tutukluları serbest bırakılsın" çağrısı

MAZLUMDER'den yapılan açıklamada, "Haklarında hüküm verilen 28 Şubat darbecileri tutuksuz yargılanırken, mağdurların devam eden tutuklulukları hiçbir vicdan tarafından kabul edilemez." denildi.

MAZLUMDER'den "28 Şubat tutukluları serbest bırakılsın" çağrısı

MAZLUMDER'den yapılan açıklamada, "Haklarında hüküm verilen 28 Şubat darbecileri tutuksuz yargılanırken, mağdurların devam eden tutuklulukları hiçbir vicdan tarafından kabul edilemez." denildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 16:13
0 Okunma
MAZLUMDER'den "28 Şubat tutukluları serbest bırakılsın" çağrısı

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği'nden (MAZLUMDER) yapılan açıklamada, "Haklarında hüküm verilen 28 Şubat darbecileri tutuksuz yargılanırken, mağdurların devam eden tutuklulukları hiçbir vicdan tarafından kabul edilemez." denildi.

MAZLUMDER'den yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat darbesinin Batı Çalışma Grubu ayağının yargılandığı davada karar verildiği hatırlatıldı. 28 Şubat'ın geç de olsa mahkeme tarafından bir darbe olarak tescil edildiği ve darbenin önemli figürlerinin müebbet hapis ile cezalandırıldığının belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Ne var ki adaletsiz bir şekilde ve ön yargılı yollarla müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarıyla mağdur edilen 28 Şubat yargı mağdurlarının serbest bırakılması talebimiz maalesef bugüne kadar karşılık bulmamıştır. Oysa onlar, yargı tarafından da tescil edilmiş olan bir darbenin aktörlerinin brifingleri ile bu haksız cezaları almışlardı. Bu durum garabetin bir boyutu iken, ikinci bir boyutu ise sayısı üçü-beşi geçemese de bazı 'yeniden yargılama' kararlarının, infaz ertelemesi yapılmaksızın devam ettirilmesidir. Haklarında hüküm verilen 28 Şubat darbecileri tutuksuz yargılanırken, mağdurların devam eden tutuklulukları hiçbir vicdan tarafından kabul edilemez."

Açıklamada, ocak ayından bu yana sürdürdükleri kampanyalarla yeniden yargılama yapılmasının, mağduriyetlerin giderilmesinin ve 20 yılı aşkın süredir içeride tutulan mahkumların serbest bırakılmasının talep edildiği belirtildi.

Mevcut mahkemelerin sorunu çözmeye davet edildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"TBMM'yi, Meclis'te birinci parti olan AK Parti'yi ve ana muhalefet olan CHP'yi, 28 Şubat mahpuslarının sorununu öncelikli mesele haline getirmeye, sorunun çözümünü sağlayacak yasal düzenlemeleri bir an önce yapmaya çağırıyoruz. Sorunun devam etmesi halinde ramazan ayındaki basın açıklamamızı, 26 Mayıs Cumartesi günü, kitlesel olarak cezaevleri önünde iftar eşliğinde gerçekleştireceğimizi şimdiden deklare ederiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Mazlumder28 Şubat Darbecileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PTT'ye 5 bin personel alınacak
PTT'ye 5 bin personel alınacak
Gökyüzü yerli balonlarla renklenecek
Gökyüzü yerli balonlarla renklenecek
Yakalanmamak için 2 ayda bir ev değiştirmişler
Yakalanmamak için 2 ayda bir ev değiştirmişler
'1 Mayıs'ı işçilerle coşkuyla kutlayacağız'
'1 Mayıs'ı işçilerle coşkuyla kutlayacağız'
THY'den Belgrad'a 5 ilave sefer
THY'den Belgrad'a 5 ilave sefer
Dışişlerinden Güney ve Kuzey Kore Zirvesi açıklaması
Dışişlerinden Güney ve Kuzey Kore Zirvesi açıklaması
İstinaf argo kelimelerin sözlükte kalmasına karar verdi
İstinaf argo kelimelerin sözlükte kalmasına karar verdi
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
Amasya'da içme suyu borusu patladı
Amasya'da içme suyu borusu patladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ