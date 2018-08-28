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MAZLUMDER'den '28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin' talebi

MAZLUMDER Genel Sekreteri avukat Kaya Kartal, "28 Şubat mahpuslarının bir bayramı daha içeride geçirmelerine engel olamamanın burukluğunu yaşıyoruz." dedi.

MAZLUMDER'den '28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin' talebi

MAZLUMDER Genel Sekreteri avukat Kaya Kartal, "28 Şubat mahpuslarının bir bayramı daha içeride geçirmelerine engel olamamanın burukluğunu yaşıyoruz." dedi.

28 Ağustos 2018 Salı 14:15
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MAZLUMDER'den '28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin' talebi

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Sekreteri Kaya Kartal, "28 Şubat mahpuslarının bir bayramı daha içeride geçirmelerine engel olamamanın burukluğunu yaşıyoruz." dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan MAZLUMDER üyeleri, pankart açarak basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan MAZLUMDER Genel Sekreteri Kaya Kartal, 28 Şubat sürecinde siyasi yargı kararları doğrultusunda hüküm giyenlere ilişkin sorunun çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Af tartışmalarının gündeme getirildiğini belirten Kartal, "Adrese teslim bir aftan ya da hatırlı kişilere yönelik özel bir uygulamadan bahsetmiyorsak unutulmamalıdır ki devlet ancak kendisine karşı işlenen suçları affedebilir. Hukukun da adaletin de mantığın da gereği budur. Bugüne kadar hep bunun tersi yaşandı, umarız ki bu kez böyle bir sapma ile karşılaşmayız." ifadelerini kullandı.

Kartal, bu konunun öncelikli çözülmesi gereken bir sorun olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"28 Şubat mahpuslarının bir bayramı daha içeride geçirmelerine engel olamamanın burukluğunu yaşıyoruz. 28 Şubat'ın brifingli yargısının kararlarıyla hapsedilen mazlumların tahliyesi öncelikli meseledir. 28 Şubat'ın tahkim ettiği zemine basarak büyüyen paralel yargının kararlarıyla hapsedilen mazlumların tahliyesi öncelikli meseledir. Brifingli ve paralel yargı zemininde oluşan ön yargılar ve bu ön yargılarla oluşturulan içtihatlarda halen devam eden yargı zulümlerine son vermek öncelikli meseledir. MAZLUMDER olarak, brifingli yargılamaların kötü mirasını devralan mevcut mahkemeleri, iş yoğunluğu bahanesini bir tarafa bırakarak, gerekirse gecelerini gündüzlerine katarak bu sorunu çözmeye davet ediyoruz. 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat'ın brifingli-siyasi yargılamalarının yok sayılmasını talep ediyoruz. 28 Şubat mahpuslarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
İnsan Hakları Ve Mazlumlar İçin Dayanışma DerneğiMazlumder
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