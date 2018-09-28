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MAZLUMDER'den '28 Şubat mahkumları yeniden yargılansın' talebi

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Kaya Kartal, "Siyasi mahpusların af talebi yok. Onlar yeniden adil bir şekilde yargılanmak istiyorlar." dedi.

MAZLUMDER'den '28 Şubat mahkumları yeniden yargılansın' talebi

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Kaya Kartal, "Siyasi mahpusların af talebi yok. Onlar yeniden adil bir şekilde yargılanmak istiyorlar." dedi.

28 Eylül 2018 Cuma 13:44
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MAZLUMDER'den '28 Şubat mahkumları yeniden yargılansın' talebi

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Sekreteri Kaya Kartal, "Siyasi mahpusların af talebi yok. Onlar yeniden adil bir şekilde yargılanmak istiyorlar." dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan MAZLUMDER üyeleri, pankart açarak basın açıklaması yaptı.

MAZLUMDER Genel Sekreteri Kaya Kartal, basın açıklaması öncesi yaptığı konuşmada, MHP'nin meclise sunduğu af teklifine değindi.

Bugüne kadar yaptıkları açıklamalar ve cezaevlerinde mahkumlarla yaptıkları görüşmeler sonrasında dile getirdikleri beyanları hatırlatan Kartal, şunları söyledi:

"Siyasi mahpusların af talebi yok. Onlar yeniden adil bir şekilde yargılanmak istiyorlar. Bu talep halen canlı bir şekilde duruyor ve maalesef bu talep karşılanmadığı gibi her seferinde devlet kişilere karşı suç işleyenleri affetme yetkisini kendisinde görürken, siyasi mahpuslar yönünden bugüne kadarki tutumunu sürdürüyor. Hiçbir şekilde af, ceza indirimi ve yeniden yargılama olmayacak şeklindeki tavrını devam ettiriyor. Umuyoruz ki bu tür açıklamalar ve devam eden çalışmalarla bu bariyer kırılır, sadece geçmiş yargılamalar için değil, bugünkü ve bundan sonraki yargılamalar için de adil, hakkaniyetli yargılama süreçleri gündeme gelir. Bu oturtulmadığında maalesef şunu göreceğiz; 5 yıl sonra tekrar bir af kanunu, 10 yıl sonra tekrar bir ceza indirimi gündeme gelecek. Çünkü cezaevleri sürekli doluyor."

Basın açıklamasını okuyan MAZLUMDER Genel Yönetim Kurulu üyesi Avukat İbrahim Asım Bilir de "Bugüne kadar çok şey söylenmiş olmasına rağmen bu mesele bir kangren olarak ortada durmaktadır. Meclis gündemine sunulan af teklifinin de bu meseleyi çözme kabiliyeti olmadığını gözlemlediğimiz bu günlerde, tekrar vurgulamak gerekir ki devlet ancak kendisine karşı işlenen suçları affedebilir. Hukukun da adaletin de mantığın da gereği budur. TBMM'ye sunulan teklifte, kişilere karşı işlenen bir kısım adli suçların af bağlamında tekrar gündeme getirilmesi karşısında aslolanın cezaevlerini boşaltmak değil adil bir yargı zemini inşa etmek." ifadelerini kullandı.  

AA

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Mazlumder
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