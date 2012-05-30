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Mavi Marmara'nın izleri silinmeyecek

Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırının 2. yıl dönümünde mağdurlar yaşadıklarını AA'ya anlattı.

Mavi Marmara'nın izleri silinmeyecek

Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırının 2. yıl dönümünde mağdurlar yaşadıklarını AA'ya anlattı.

30 Mayıs 2012 Çarşamba 13:39
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Mavi Marmara'nın izleri silinmeyecek

''Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım'' kampanyası kapsamında Gazze'ye gitmek isteyen gemiye 31 Mayıs gecesi İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda vücuduna 4 kurşun isabet eden aktivist Ekrem Küçükköse, ''2 defa ameliyat oldum. Psikolojik olarak saldırının izlerini çok derin yaşıyorum'' dedi.

Aktivist Esra Çelik ise ''Mavi Marmara ömür boyu bizim hayatımızdan silinmeyecek bir iz ama bundan sonra zulüm gören insanlar adına daha çok şey yapabileceğimize inanıyorum. Daha çok gücümüzün olduğunun farkındayız. 300 kişilik bir geminin dünyayı nasıl değiştirebileceğini gösterdik'' diye konuştu.

Kudüs özgür olana kadar bu dava sürecek
Dünya Tekvando Şampiyonluğu ve Tekvando Avrupa Poomse Şampiyonluğu bulunan Çiğdem Topçuoğlu da kendisini yetiştiren Dünya Tekvando Şampiyonu eşi Çetin Topçuoğlu ile Mavi Marmara'daydı. İsrail askerlerinin mermileriyle sırtından vurulan eşinin kollarında son nefesini verdiğini ifade eden Topçuoğlu, ''Mavi Marmara yeniden yola çıksa yine giderim. Kudüs özgür olana kadar bu dava devam edecek. Tüm dünya Müslümanları özgür olana kadar bu dava bitmeyecek'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 05:39
Anahtar Kelimeler:
Mavi Marmaranın Izleri Silinmeyecek
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