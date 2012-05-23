''Mavi Marmara'' saldırısı meşru müdafaa değil

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Ekinci tarafından hazırlanan 144 sayfalık iddianame, incelenmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.



Gazze'ye insani yardım taşıyan ''Mavi Marmara'' gemisine yönelik İsrail askerlerince Akdeniz'in uluslararası sularında düzenlenen saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, olay tarihinde İsrail Genelkurmay Başkanı ile 3 komutan şüpheli olarak yer alırken, gemideki basın mensuplarının da aralarında bulunduğu 490 kişi mağdur ve müşteki olarak belirtildi.

İddianamede, İsrail askerlerinin yaptığı saldırı nedeniyle 9 kişinin öldürüldüğü, 50'den fazla kişinin de yaralandığı belirtilerek, Olay tarihinde İsrail Genelkurmay Başkanı olan Rau Aluf Gabiel Ashkenazi, İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi ve İstihbarat Başkanı Amos Yadlin'in şüpheli olarak yer alırken, gemideki 490 kişi müşteki ve mağdur olarak ifade edildi. İddianamede, 490 kişi içerisinde, AA muhabiri Yücel Velioğlu ile foto muhabiri Erhan Sevenler'in de aralarında bulunduğu basın mensupları da müşteki ve mağdur olarak gösterildi.

İddianamede, 2010 yılı 30 Mayıs'ı-31 Mayıs'a bağlayan gece saat 04.30 civarında meydana gelen olayda, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen Mavi Marmara ve Gazze adlı gemilere yönelik müdahale ve bunun neticesinde meydana gelen fiiller bakımından, gemilerin bayrak devletinin Türkiye olması nedeniyle, TCK'nın 8. maddesinde düzenlenen ''mülkilik'' ilkesi çerçevesinde hareket edildiği anlatılarak, eylemin, Türkiye'de işlenmiş suçlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

İddianamede, ''Elinde bayrak sopası, kaşık, çatal olan birisini saldırıda bulunduğu gerekçesi ile ağır silahlarla veya otomatik tüfeklerle tarayıp öldürmede, meşru müdafaadan söz edilemez'' denildi.

İddianamede, gemiye ateş edilme emrini verenler ile bu emri yerine getiren askerlerin eylemlerini, gemide bulunan müşteki mağdurların bazılarının ölebileceğini veya kasten yaralanabileceklerini öngörerek ve kabullenerek gerçekleştirdikleri vurgulandı.