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Mavi Marmara davası 6 Kasım'da

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Mavi Marmara'' baskınıyla ilgili davanın ilk duruşmasının 6 Kasım Salı günü yapılmasını kararlaştırdı.

Mavi Marmara davası 6 Kasım'da

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Mavi Marmara'' baskınıyla ilgili davanın ilk duruşmasının 6 Kasım Salı günü yapılmasını kararlaştırdı.

04 Haziran 2012 Pazartesi 17:06
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Mavi Marmara davası 6 Kasım'da

Gazze'ye insani yardım taşıyan ''Mavi Marmara'' gemisine yönelik İsrail askerlerince Akdeniz'in uluslararası sularında düzenlenen baskına ilişkin, olay tarihinde İsrail Genelkurmay Başkanı olan Rau Aluf Gabiel Ashknazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, İstihbarat Başkanı Amos Yadlin ve Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi'nin yargılanacağı davanın ilk duruşması 6 Kasım'da yapılacak.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen davanın tensip tutanağında, İsrail vatandaşı olan sanıklar Ashknazi, Marom, Yadlin ve Levi hakkında hazırlanan iddianamenin bir sureti ekli olan duruşma gününü belirtir tebligatın, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün Cezai Konularda Uluslararası Tebligat konulu 16 Kasım 2011 tarihli genelgesi göz önüne alınarak, İsrail adli makamlarına gönderilmesine karar verildiği anlatıldı.
İsrail devleti ile ilgili cezai konularda uluslararası işlemlerin İngilizce dilinde yapılacağının anlaşıldığı belirtilen tensip tutanağında, evrakın İngilizce'ye tercüme edilmesi için Ankara nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimat yazılmasına da hükmedildiği belirtilerek, tercüme edilen evrakın daha sonra İsrail yetkili adli makamlarına gönderilmek üzere Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesinin kararlaştırıldığı bilgileri yer aldı.
Sanıkların üzerine atılı ''kasten öldürme'' ve ''kasten öldürmeye azmettirme'' suçları için yasada öngörülen cezanın alt sınırının göz önüne alındığı ifade edilen tutanakta, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun (CMK) 150/3. maddesi gereği sanıklara avukat atanması için İstanbul Baro Başkanlığı'na yazı yazılmasının da kararlaştırıldığı ifadeleri yer aldı.
Tensip tutanağında, duruşma günü İbranice bilen tercüman bilirkişisinin daha önceden bilirkişi listesinden seçimi yapıldıktan sonra hazır bulunması için adına davetiye çıkarılmasına da hükmedildiği, ilk duruşmanın 6 Kasım Salı günü başlayacağı ve 7 ile 9 Kasım günlerinde de süreceği bilgisine yer verildi.
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dava kapsamında mağdur müşteki olan 490 kişi adına, farklı duruşma günlerinde mahkemeye gelmeleri için davetiye çıkarılmasını da öngördü.

AA

Son Güncelleme: 04.06.2012 09:06
Anahtar Kelimeler:
Mavi Marmara Davası 6 Kasımda
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