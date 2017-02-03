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"Masa başında oturarak tarımı bir yere getiremeyiz"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, "Masa başında oturarak tarımı bir yere getiremeyiz. Sahada, tarlada olacağız ve böylece tarımı yeniden gelinen noktadan daha ileriye taşımış olacağız." dedi.

"Masa başında oturarak tarımı bir yere getiremeyiz"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, "Masa başında oturarak tarımı bir yere getiremeyiz. Sahada, tarlada olacağız ve böylece tarımı yeniden gelinen noktadan daha ileriye taşımış olacağız." dedi.

03 Şubat 2017 Cuma 14:25
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"Masa başında oturarak tarımı bir yere getiremeyiz"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Erciş ve Edremit Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü hizmet binalarının açılışı ile Kırsal Kalkınma ve DAP Yatırımları Hibe Programları Dağıtım Töreni'ne katılmak üzere kente gelen Çelik, Ferit Melen Havaalanı'nda Vali İbrahim Taşyapan, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, kurum amirleri ve partililerce karşılandı. 

Tarımın ülkelerin gelişmesinde en önemli sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Dünya, sanayi devriminden sonra tarımla ilgili meslek kavramlarını küçük görme anlayışından hızlı şekilde çıkıyor. AB, bütçenin yüzde 40'ını tarıma ayırıyor. Dünyayı bekleyen büyük felaketler, sıkıntılar var. Dünya önümüzdeki 30-40 yıl içinde ciddi açlık ve yoksullukla karşı karşıya kalma tehlikesiyle iç içe. Buradan çıkışın yolu tarımı, tarım arazilerinin kıymetini bilmektir. Tarıma olduğundan daha fazla değer vermektir. Hele Van gibi tarıma son derece elverişli, en geniş mera arazilerine sahip olan bu coğrafyada mutlaka yapmamız gereken önemli hizmetler vardır." 

"Masa başında tarım olmaz"

Van'da gerçekleştirilecek toplantılarda tarım alanında atılması gereken adımları konuşacaklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Tarım dediğimiz sektörün, işin merkezi bu binalardır. Bu binalarda sağlıklı ortamlarda çalışma arkadaşlarımız istihdam edilirse kente büyük katkı sağlayacaktır. Bu binayı buradaki arkadaşlarımız ve Van halkı hak ediyor. Milletimiz de bu imkanlarda hayırlı hizmetlerin üretilmesini, personelin vatandaşların derdiyle dertlenmesini, güler yüzle muamele etmesini bekliyor. Memur olsan, bakan olsan ne olacak insanlara tepeden baktıktan sonra. İnsanlara tepeden bakmak yok. İl müdürümüz başta olmak üzere ilçe müdürlerimiz tüm personelimiz, buralara gelen, tarımla ilgilenen eli nasırlı olan kardeşlerimizin dertleriyle dertlenecek. Sorunu yalnız burada çözmeyecek. Gerekirse araziye gidecek. Masa başında tarım olmaz. Masa başında oturarak tarımı bir yere getiremeyiz. Sahada, tarlada, merada, ahırda olacağız ve böylece tarımı yeniden gelinen noktadan daha ileriye taşımış olacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Faruk ÇelikVan
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