Marmaris'teki yangınla ilgili 1 kişi gözaltında

MUĞLA

Marmaris Orman İşletme Müdürü Hasan Hakan Zeybek, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam Bördübet mevkiinde çıkan orman yangını ile ilgili bilgi verdi.

Yangının, rüzgarın saat 23.00 gibi zayıflaması ve ardından gelen sağanakla tamamen söndürüldüğünü belirten Zeybek, "Tespitlerimize göre yaklaşık 60 hektar sahanın zarar gördüğü anlaşılıyor. Bunun 20 hektar civarı 1996 yılında çıkan yangının ardından yeniden ağaçlandırılan gençlik sahasında meydana geldi. Rüzgarın aşırı şekilde olması ile atlama sonucunda bu sahalar da yandı" dedi.

Zeybek, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Arazi çok sarp ve yolun yetersiz olduğunu anlatan Zeybek, bu nedenle müdahalede zorlandıklarını dile getirdi. Zeybek, "Yangının çıkış yeri denize yakın bir bölge. Olay yeri incelemeyi yaptıktan sonra net sonuç ortaya çıkar. Yangının başlangıç noktasında yol dahi yok" dedi.

1 kişi gözaltında

Öte yandan, yangınla ilgili yürütülen araştırmada bölgede arıcılık yapan bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Değirmenyanı Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesinin yanı sıra gece saatlerinde sağanağın da etkili olmasıyla söndürüldü.