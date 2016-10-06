Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

06 Ekim 2016 Perşembe 14:17
336 Okunma
Marmaris'te orman yangını

 Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.

Sarıana Mahallesi'nde Marmaris-Muğla karayolunun kenarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanları gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına işletme müdürlüğünden 12 arazöz, çok sayıda orman işçisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 6 itfaiye aracıyla müdahale edilirken, çalışmalara bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor.

Rüzgar nedeniyle yayılmasından endişe duyulan yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Datça'dan da ekiplerin bölgeye sevk edilmeye başlandığı öğrenildi.

Bu arada, yangın nedeniyle Marmaris-Muğla karayolu trafiğe kapatıldı.

AA

Son Güncelleme: 06.10.2016 14:18
Anahtar Kelimeler:
MuğlaMarmarisOrman YangınıMarmaris-Muğla Karayolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ