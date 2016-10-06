Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.

Sarıana Mahallesi'nde Marmaris-Muğla karayolunun kenarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanları gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına işletme müdürlüğünden 12 arazöz, çok sayıda orman işçisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 6 itfaiye aracıyla müdahale edilirken, çalışmalara bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor.

Rüzgar nedeniyle yayılmasından endişe duyulan yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Datça'dan da ekiplerin bölgeye sevk edilmeye başlandığı öğrenildi.

Bu arada, yangın nedeniyle Marmaris-Muğla karayolu trafiğe kapatıldı.