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Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak etkili olacak

Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz'de yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak etkili olacak

Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz'de yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

28 Ağustos 2018 Salı 14:30
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Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak etkili olacak

Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz'de yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yarın ülkenin batı, iç ve kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi'nde rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3-5, Doğu Karadeniz'e kuzey ve kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde, dalga boyu 0,5-2 metre olacak.

Rüzgarın 3-5 kuvvetinde olacağı Marmara Bölgesi'nde, dalga boyu 1-2 metreyi bulacak.

Ege Bölgesi'nde ise rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4-6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2-4, kuzeyinde de 3-5 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1-2,5 metre arasında gerçekleşecek.

Akdeniz Bölgesi'nde rüzgar, batı ve güneybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek. Dalga boyu ise 0,5-1,5 metre arasında değişecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiGök Gürültülü Sağanak Yağış
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