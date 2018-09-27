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Marmara'da sıcaklık artıyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

Marmara'da sıcaklık artıyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 09:19
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Marmara'da sıcaklık artıyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.

Bölge sabah saatlerinde saatlerinde sağanak etkisi altında olacak

Sıcaklığın 3 ila 5 derece artması beklenen bölgede, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu ilçelerinde hafif sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden (50-80 km/sa) esecek rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

AA

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