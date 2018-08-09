Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96974
ALTIN
206.072
DOLAR
5.2864
STERLİN
6.8038
EURO
6.1338
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı geldi 
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı...
Görme engellilerin sesi
Görme engellilerin sesi
CHP'de gündem revizyon
CHP'de gündem revizyon
Küçükbaş kurbanlık fiyatları
Küçükbaş kurbanlık fiyatları

Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 09:59
0 Okunma
Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu olacağı bölgede Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği öngörülüyor.

Rüzgar nedeniyle bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Marmara BölgesiMeteoroloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapatılan FETÖ okullarındaki 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı
Kapatılan FETÖ okullarındaki 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı
Kandil'de terör hedefleri imha edildi
Kandil'de terör hedefleri imha edildi
Erdoğan 'teşekkür' ziyaretlerine Bayburt'tan başlayacak
Erdoğan 'teşekkür' ziyaretlerine Bayburt'tan başlayacak
Ordu'da ev ve iş yerlerini su bastı
Ordu'da ev ve iş yerlerini su bastı
Cinayetlerin benzerliği 'seri katile' ulaştırdı
Cinayetlerin benzerliği 'seri katile' ulaştırdı
'Birlik ruhunu Anadolu'ya, dünyaya haykıracağız'
'Birlik ruhunu Anadolu'ya, dünyaya haykıracağız'
'Kurbana hazır büyükbaş hayvan mevcudumuz 1,2 milyondur'
'Kurbana hazır büyükbaş hayvan mevcudumuz 1,2 milyondur'
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
Ankara ve İstanbul'a milli kriptolu telsiz sistemi
Ankara ve İstanbul'a milli kriptolu telsiz sistemi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ