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Marmara Bölgesi'ne yağış geliyor

Çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'ne yağış geliyor

Çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

22 Aralık 2017 Cuma 10:32
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Marmara Bölgesi'ne yağış geliyor
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ile 3 derece altında seyredecek.

Çok bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

5 il için buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de hava, yarın sabaha kadar yağmur, karla karışık yağmur ve kentlerin yüksek yerleri karlı geçecek. 

Bölgede gece ve sabah saatlerinde havanın yer yer sisli ve puslu olması öngörülüyor. Hava sıcaklıklarında 2 derece düşüş beklenen bölgede rüzgarlar farklı yönlerden hafif esecek.

Vatandaşlar ile ilgililere, gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda yaşanması muhtemel aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

AA

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MeteorolojiMeteoroloji 1. Bölge MüdürlüğüMarmara Bölgesine YağışHava Durumu
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