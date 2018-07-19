Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nin genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Edirne dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.