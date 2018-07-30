Mardinli öğrenciler yaz okullarını sevdi

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince açılan yaz okullunda binlerce öğrenci, çeşitli branşlarda eğitim alıyor.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın talimatlarıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca hazırlanan yaz okul projesine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Öğrencilerin yaz tatillerini daha güzel geçirmeleri ve spora yönlendirilmeleri için hayata geçirilen proje kapsamında 3 bin 217 öğrenciye, futbol, voleybol, basketbol, atıcılık, jimnastik, badminton, masa tenisi ve bisiklet branşlarında eğitim veriliyor.

Proje kapsamında ücretsiz servis imkanı da sağlanırken, öğrenciler, kurslarda eğlenceli vakit geçiriyor.

Havalı tüfek atış kursuna katılan öğrencilerden Ayşe Tavşan, AA muhabirine, bir arkadaşının önerisi ile başladığı yaz okulunu çok sevdiğini söyledi.

Büyüyünce polis olmayı istediğini, bu nedenle açılan atıcılık kursuna başladığını anlatan Tavşan, "Çok güzel zaman geçiriyoruz. Çok beğendim bu sporu. Haftada 4 gün kurs var, atış yapıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Zehra Elif İletmiş, kendilerine sunulan bu imkandan ötürü mutlu olduğunu dile getirerek, "Tatile gitmedim ama burada çok eğleniyorum." diye konuştu.

Badminton kursu öğrencisi Ada Irmak Gökerdemir, daha önce yaz aylarında evde sıkıldıklarını, yaz okulları ile tatillerini iyi değerlendirdiklerini söyledi. Gökdemir, Belediye sayesinde spor yapma imkanı bulduğunu aktardı.

Voleybol kursuna katılan Beyza Nur Balamur da Mardin'de gençlere yönelik güzel etkinliklerin ve çalışmaların yapıldığını belirtti.

Balamur, "Eskiden Mardin'de böyle imkanlar yoktu, Vali amcamızı çok seviyoruz ve ona çok teşekkür ediyoruz. Voleybolcu olmak ve milli takımına katılmak istiyorum." dedi.

Futbol kursuna katılan Vedat Ömer de sevdiği bir alanda kursa katıldığını ve iyi vakit geçirdiğini aktardı.