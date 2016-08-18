Mardin'de hücre evine operasyon

13 Ağustos'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan R.A. ve S.A'nın verdiği ifade doğrultusunda, Mardin'in Artuklu ilçesinde hücre evi olarak kullanılan bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, güvenlik güçlerinin, "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren teröristlerden biri etkisiz hale getirildi, diğeri yaralı olarak yakalandı.

Evde yapılan aramada, uzun namlulu silah, tabanca, el bombası, hücum yeleği ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Teröristlerin, bombalı araç saldırıları düzenlemek amacıyla kırsaldan geldikleri öğrenildi.

Daha önce 15 kişi gözaltına alınmıştı

Mardin'de 13 Ağustos'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında Ömerli DBP Eş Başkanı A.A. ve Artuklu Belediye Encümeni M.A.A. ile R.A, M.D.T, R.K. ve İ.N'nin de bulunduğu 15 kişi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan R.A'nın 21 bin liraya bombalı araç saldırı için kamyonet aldığı, M.D.T'nin de bombalı araçla yapılacak olan saldırı için keşif yaptığı bildirilmişti.

Başka bir bombalı araç saldırı hazırlığında bulunan R.K. isimli kadının da İ.N. üzerinden alacağı bir minibüse bomba yükleneceği ve il merkezinde saldırı hazırlığında bulunduğu, bombalı araçlarla saldırıları 14-15 Ağustos'a gerçekleştireceklerini itiraf ettikleri belirtilmişti.