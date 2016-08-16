Mardin'de cami inşaatı çöktü

Mardin'in merkez Artuklu ilçesi Karayolları Meydanı'nda bir hayırsever tarafından yaptırılan cami inşaatının ikinci katında bulunan kubbe çöktü.

Göçükte kalan işçilerin kurtarılması için olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göçük altında çıkarılan ikisi ağır beş işçi, kentteki hastanelere kaldırıldı.



Polis ekipleri caminin çevresine güvenlik şeridi çekti.

Öte yandan, Vali Mustafa Yaman, Müftü Dursun Ali Coşkun, İl Sağlık Müdürü Mehmet Derviş olay yerinde incelemelerde bulundu.