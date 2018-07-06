Mardin, Hakkari ve Şırnak'ta 15 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Mardin, Hakkari ve Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, Mardin'de iki, Şırnak'ta 8, Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesinde 5 olmak üzere 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin'deki operasyonlar ise devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı da resmi Twitter hesabından Hakkari kırsalında dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında 7 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.